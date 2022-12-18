В 2022 году финалистами премии стали 15 изданий в трех номинациях. Редактор BBC News Украина и член жюри Марта Шокало рассказала, что даже во время войны стоило проводить конкурс, ведь книги и сейчас издают, покупают и читают.

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Кто победил в 2022 году Книгой года BBC – 2022 стал роман "Танцы с костями. Медицинский триллер" Андрея Семенкива (MED Goblin), издательство "Вихола", Киев. ​

Победители книги года – 2022 / BBC Марта Шокало заявила, что такого увлекательного сюжета в украинской литературе не было давно. "Танцы с костями" имеет все шансы стать бестселлером не только в Украине, но и за ее пределами, как только ее переведут на другие языки. Это Breaking Bad по-украински",

– подчеркнула член жюри.

Журналисты BBC смогли дозвониться до находящегося на фронте Андрея Семенкива.

Мне не хватает слов. Это как из параллельного мира какая-то новость вклинилась. Не верится. Я только могу поблагодарить людей, которым было интересно, рискнувших почитать дебютанта в художественной литературе,

– сказал Семьянков. В номинации Детская книга года BBC - 2022 победила книга "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, "Издательство Старого Льва". ​

Победители книги года – 2022 / BBC

Автор, узнав о победе, заявил, что "эта война, эти все события не ломают вас, а соответственно – не ломают нас. Это дает нам, авторам, и воодушевление, и силу, и желание дальше писать и творить. И показывает, что мы все это делаем не просто так.

Премию в номинации Книга года ВВС – Эсеистика – 2022 получила книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина, издательство "Виват", Харьков. ​

Победители книги года – 2022 / BBC

Павла Казарина журналисты BBC также смогли вызвонить с фронта, где он сейчас находится.

Для меня действительно очень важно, что книга пережила 24 февраля. И если, по мнению моих коллег, по мнению почтенного жюри, она заслуживает внимания, то это означает, что некоторые вещи, которые были сформулированы в течение последних восьми лет, те изменения, которые произошли с нами с 14-го по 22-й год , они действительно важны",

– подчеркнул Павел Казарин.

К слову, в этом году BBC News Украина нарушила традицию, объявив победителей не в прямом эфире в Киеве, а виртуально на своем сайте bbc.ua. Победитель в каждой номинации получит 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте. К теме Знание – также оружие: 10 лучших книг по истории для украинцев Жюри конкурса

Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Виталий Чепинога, блоггер;

Вадим Карпьяк, телеведущий;

Светлана Пиркало, советница по культуре ЕБРР;

Марта Шокало, главная редактор ВВС News Украина.

В этом году премию Читатель года не вручали.

Победители прошлых лет

2021

Артем Чех "Кто ты такой?" (Книга года BBC);

Петр Яценко "Союз Советских Речей" (Детская книга года);

Андрей Содомора "О чем писать…" (Книги года – Эсеистика).

2020

Сергей Сергеевич Saigon "Юпак" (Книга года ВВС);

Ульяна Чуба "Мед и Паштет – фантастические ветрогоны" (Детская Книга года ВВС);

Оксана Забужко "Планета Полынь" (Книга года ВВС-Эсеистика).

2019

Тамара Ореха Зерня "Доця" (Книга года ВВС);

Владимир Аренев "Сапиенсы" (Детская Книга года ВВС);

Тарас Прохасько "Да, но..." (Книга года ВВС-Эсеистика).

2018

Юрий Андрухович "Любовники юстиции" (Книга года ВВС);

Саша Дерманский "Мэри" (Детская Книга года ВВС);

Андрей Бондарь "Церебро" (Книга года ВВС-Эсеистика).

2017

Екатерина Калитко "Земля потерянных, или маленькие страшные сказки" (Книга года ВВС);

Анна Коршунова "Комп и компания" (Детская Книга года ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забвение" (Книга года BBC);

Галина Ткачук, "Тринадцать историй в темноте" (Детская Книга года ВВС).

2015

Василий Махно, "Дом в Бейтинг Голлов" (Книга года BBC);

Андрей Бачинский, "140 децибелов тишины" (Детская Книга года ВВС).

2014

София Андрухович, "Феликс Австрия" (Книга года ВВС);

Катя Штанко, "Драконы, вперед!" (Детская Книга года ВВС);

Сергей Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятилетия BBC).

2013

Ярослав Мельник, "Дальнее пространство" (Книга года BBC);

Марьяна и Тарас Прохаськи, "Кто сделает снег" (Детская Книга года ВВС).

2012

Юрий Винничук, "Танго смерти" (Книга года ВВС);

Леся Воронина, "Тайное Общество Трусов и Лжецов" (Детская Книга года ВВС);

2011 – Владимир Рутковский, "Сине воды";

2010 – Сергей Жадан, "Ворошиловград";

2009 – Издрик, "ТАКОЕ";

2008 – Люко Дашвар, "Молоко с кровью";

2007 – Владимир Диброва, "Андреевский спуск";

2006 – Сергей Жадан, "Капитал";