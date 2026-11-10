"Кочерижка": як називають серцевину капусти в Україні

У різних куточках України ту саму річ можуть називати зовсім по-різному. Те, що в одній місцевості має звичну назву, в іншій може звучати незрозуміло або навіть кумедно.

Особливо багаті на такі відмінності побутові слова – наприклад, назви овочів чи їх частин. Капустяна серединка – дрібниця, про яку рідко замислюються. Але навіть для неї українська мова має кілька назв, замість "кочерижка". Розповідаємо, з посиланням на "Горох".

Як українською буде "кочерижка"?

Капусту шаткують на борщ, квасять на зиму, додають до салатів. І майже завжди залишається тверда серединка, яку хтось любить похрумтіти сирою, а хтось одразу викидає. У російській мові для неї є слово "кочерыжка". А як назвати цю частину капусти українською?

Найзвичніший відповідник – качан. Саме так називають тверду серцевину капусти, до якої кріпиться листя. Словники також фіксують слова серцевина та стрижень. Тож можна сказати: "Виріжте качан", "Видаліть серцевину капустини" або "Залишився твердий стрижень".

Цікаво, що слово "качан" має кілька значень. Ним називають і серцевину капусти, і всю її головку в розмовному мовленні, і кукурудзяний початок, і недоїдена середина яблука чи груші. Таке багатозначне вживання зафіксоване ще у словнику Бориса Грінченка, виданому на початку ХХ століття.

Точне походження слова досі не має цілком однозначного пояснення. Етимологічний словник української мови пов'язує його з праслов'янською формою kočanъ. Серед версій є припущення про давні тюркські відповідники зі значенням "стебло" або "качан". Однак остаточної певності щодо походження немає.

Як називали серцевину капусти в українських говірках?

У різних регіонах України для цієї частини овоча побутували й незвичні назви. Дослідники української діалектної лексики зафіксували, зокрема:

храпа / хряпа ,

, храпка ,

, храпанка,

хрупанчик,

качєн ,

, кочерига,

огризок ,

, храбустик.

Наприклад, у дослідженні ботанічної лексики українських говірок науковці зафіксували слово "храпа" на позначення серцевини капусти, а також "храпка" як його зменшений варіант. Такі назви особливо цікаві тим, що зберігають місцеві мовні особливості, які не завжди можна почути за межами певного регіону.

Слово "кочерижка" трапляється і в українських діалектних записах, зокрема в дослідженнях говірок Донеччини. Тому називати його виключно російським словом було б неточно.

Отже, якщо йдеться про тверду серединку капусти, українською можна сказати "качан", "серцевина" або "стрижень". А якщо хочеться познайомитися з місцевою говіркою, варто запам'ятати ще й колоритні назви "храпа" та "храпка".