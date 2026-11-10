"Кочерижка": как называют сердцевину капусты в Украине

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Особенно богаты такими различиями бытовые слова – например, названия овощей или их частей. Капустная сердцевина – мелочь, о которой редко задумываются. Но даже для нее в украинском языке есть несколько названий вместо "кочерижка". Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как по-украински будет "кочерижка"?

Капусту шинкуют для борща, заквашивают на зиму, добавляют в салаты. И почти всегда остается твердая серединка, которую кто-то любит похрустеть сырой, а кто-то сразу выбрасывает. В русском языке для нее есть слово "кочерыжка". А как назвать эту часть капусты на украинском?

Самый распространенный эквивалент – кочан. Именно так называют твердую сердцевину капусты, к которой крепятся листья. Словари также фиксируют слова "сердцевина" и "стержень". Поэтому можно сказать: "Вырежьте качан", "Удалите сердцевину капусты" или "Остался твердый стержень".

Интересно, что слово "качан" имеет несколько значений. Им называют и сердцевину капусты, и всю ее головку в разговорной речи, и кукурузный початок, и недоеденную середину яблока или груши. Такое многозначное употребление зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко, изданном в начале ХХ века.

Точное происхождение слова до сих пор не имеет полностью однозначного объяснения. Этимологический словарь украинского языка связывает его с праславянской формой kočanъ. Среди версий есть предположение о древних тюркских соответствиях со значением "стебель" или "кочан". Однако окончательной уверенности в происхождении нет.

Как называли сердцевину капусты в украинских говорах?

В разных регионах Украины для этой части овоща бытовали и необычные названия. Исследователи украинской диалектной лексики зафиксировали, в частности:

храпа / хряпа ,

, храпка ,

, храпанка,

хрупанчик,

качен ,

, кочерига,

огрызок ,

, храбустик,

Например, в исследовании ботанической лексики украинских говоров ученые зафиксировали слово "храпа" для обозначения сердцевины капусты, а также "храпка" как его уменьшительную форму. Такие названия особенно интересны тем, что сохраняют местные языковые особенности, которые не всегда можно услышать за пределами определенного региона.

Слово "кочерижка" встречается и в украинских диалектных записях, в частности в исследованиях говоров Донецкой области. Поэтому называть его исключительно русским словом было бы неточно.

Итак, если речь идет о твердой серединке капусты, на украинском языке можно сказать "качан", "серцевина" или "стрижень". А если хочется познакомиться с местным говором, стоит запомнить еще и колоритные названия "храпа" и "храпка".