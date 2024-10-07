Коли будуть канікули у школах Польщі у межах навчального року 2024/2025
Сотні тисяч українських учнів перебувають за кордоном. Значна частина з них відвідує місцеві школи.
Чи не найбільше українських учнів – у Польщі. Коли вони відпочиватимуть від навчання – тобто коли будуть канікули у школах Польщі у 2024 та 2025 році, розповідає Освіта 24.
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Коли канікули у школах Польщі у 2024 році
Навчальний рік 2024/2025 у школах Польщі стартував 2 вересня 2024 року і триватиме до 27 червня 2025 року. Такі дати погодили у Міністерстві національної освіти країни.
На осінні канікули школярі у Польщі не йдуть. Відпочиватимуть від навчання аж взимку, пише "Наш вибір".
Різдвяні вихідні стартують 23 грудня і триватимуть до 1 січня 2025 року.
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Коли відпочиватимуть учні у 2025 році
Зимові канікули (ферії) у Польщі щороку визначає Міністерство освіти. Вони тривають два тижні у період з січня по лютий. Дати залежать від воєводства. У 2024/2025 навчальному році розклад зимових канікул буде таким:
- 20 січня – 2 лютого 2025: Куявсько-Поморське воєводство, Любуське воєводство, Малопольське воєводство, Свєнтокшиське воєводство, Великопольське воєводство.
- 27 січня – 9 лютого 2025: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводство.
- 3 лютого – 16 лютого 2025: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське та Західнопоморське воєводство.
- 17 лютого – 2 березня 2025: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства.
Весняні канікули у 2024/2025 навчальному році у Польщі триватимуть з 17 по 22 квітня 2025 року.
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Учні також матимуть різні вихідні. Зокрема, у такі дні:
- 1 листопада – День всіх святих;
- 11 листопада – День Незалежності Польщі;
- 6 січня – Трьох королів; понеділок;
- 22 квітня – другий день Великодня; четвер;
- 1 травня – День праці; четвер;
- 19 червня – Боже Тіло.
Літні канікули в польських школах стартують 28 червня 2025 року.