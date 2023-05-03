Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні

Цей навчальний рік в Україні стартував, незважаючи на повномасштабну війну. Діти розпочали навчання 1 вересня 2022 року.

При цьому учні у червні вже мають відпочивати. Коли розпочнуться літні канікули 2023 в Україні та скільки триватимуть, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Коли літні канікули у школах України 2023

Згідно з класичним календарем, яке спланували в МОН, навчальний рік 2022 – 2023 передбачав традиційні 4 чверті та канікули. Це у межах семестрової системи.

Так, у Міносвіти визначили, що у 2023 році літні канікули розпочнуться 25 травня і триватимуть до 1 вересня.

Також у межах цього навчального року школярі ходили на канікули:

осінні – з 24 по 30 жовтня 2022 року;

зимові – з 26 грудня 2022 по 8 січня 2023;

весняні – з 27 березня до 2 квітня 2023;

У приватних шкіл міг бути свій календар. Іноді він суттєво відрізняється від стандартного.

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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023

Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.

Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.

Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.