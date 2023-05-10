Коли останній дзвоник і завершується навчальний рік у школах Тернополя
Джерело:Тернопільська міськрада
Навчальний рік 2022 – 2023 у школах Тернополя закінчується за кілька тижнів. Останній дзвоник рекомендують провести 1 та 2 червня.
Літні канікули у тернопільських школах стартують 5 червня. Завершаться 1 вересня.
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Коли завершується навчальний рік 2022 – 23 у школах Тернополя
Випускники шкіл для вступу у виші цьогоріч в Україні складатимуть НМТ. Основна сесія відбуватиметься протягом 5 – 23 червня.
Вручати документи про завершення навчання у школах міська рада рекомендувала 23 – 24 червня.
Зважаючи на те, що в Україні триває війна, воєнний стан продовжено й щодня українські військові віддають життя у боротьбі з ворогом, традиційної ходи випускників та масових святкових заходів у школах міста не буде,
– розповіли у мерії Тернополя.
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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
- Відповідно до освітнього закону тривалість навчального року в українських школах мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
- Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
- Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.