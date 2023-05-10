Коли останній дзвоник і завершується навчальний рік у школах Тернополя

Літні канікули у тернопільських школах стартують 5 червня. Завершаться 1 вересня.

Дивіться також Коли буде останній дзвоник і стартують літні канікули у львівських школах

Коли завершується навчальний рік 2022 – 23 у школах Тернополя

Випускники шкіл для вступу у виші цьогоріч в Україні складатимуть НМТ. Основна сесія відбуватиметься протягом 5 – 23 червня.

Вручати документи про завершення навчання у школах міська рада рекомендувала 23 – 24 червня. Подбати про майбутнє школяра вже сьогодні – легко! Спробуйте навчання в дистанційній школі "Оптіма", де команда професійних викладачів робить все, аби уроки проходили ефективно. Ще вагаєтесь? Тоді відвідайте безкоштовний вебінар з випускницею "Оптіми", яка стала студенткою Гарварду, та дізнайтесь з перших уст про всі переваги дистанційної школи! Більше про захід та реєстрацію – за посиланням. Зважаючи на те, що в Україні триває війна, воєнний стан продовжено й щодня українські військові віддають життя у боротьбі з ворогом, традиційної ходи випускників та масових святкових заходів у школах міста не буде,

– розповіли у мерії Тернополя.

Читайте Літні канікули 2023 в Україні: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023