Коли у школах Львова розпочнуться літні канікули у 2025 році

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву керівниці міського управління розвитку освіти Олесі Мандзюк ІА Дивись.info. Вона нагадала, що школи мають академічну автономію.

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Коли будуть літні канікули у школах Львова

Так, залежно від тривалості осінніх, зимових і весняних канікул у закладах освіти, школярі можуть йти на літні у різний час.

У частині шкіл міста учні завершують навчання 30 травня. У деяких школах діти підуть на канікули у межах 6 – 11 червня.

У нас є три варіанти завершення навчального року. Завдання закладу освіти – вичитати програму. Все залежить від кількості семестрових днів та канікул упродовж навчального року,

– заявила чиновниця.

Поки одні школярі лише думають, куди йти навчатися далі, інші вже на шляху побудови успішного майбутнього! Якщо ви прагнете опанувати сучасну спеціальність та обрати найкращий заклад освіти, приєднуйтесь до безплатного вебінару, що відбудеться 29 травня о 19:00. Відкривайте для себе реальні можливості разом із коледжем OPTIMA!

Чи лунатиме останній дзвоник у Львові

Чиновниця також зазначила, що у львівських школах вже давно не проводять урочистих лінійок до Дня останнього дзвоника.

Це можуть бути якісь урочистості для випускників 9 чи 11 класів з врученнями документів. Натомість щось святковіше – для 4 класів,

– уточнила Мандзюк.

Всі інші класи, за її словами, можуть зібратись на дозвілля: екскурсії, майстеркласи, хатакони, табори для учнів молодших класів. Кожна школа вирішує індивідуально.