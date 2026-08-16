Відстрочки від мобілізації не буде: що варто знати на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі

Навчання дає право на відстрочку від мобілізації, але лише за визначених законом умов. Відрахування, завершення навчання або зміна форми здобуття освіти можуть стати підставою для її втрати.

Розбираємо окремо ситуації для бакалаврів, магістрів та аспірантів, з посиланням на Постанову КМУ №560.

Коли втрачають відстрочку від мобілізації – бакалаврат, магістратура, аспірантура?

Навчання дає право на відстрочку від мобілізації не в усіх випадках. Закон вимагає, щоб здобувач навчався за денною або дуальною формою та здобував рівень освіти, вищий за вже отриманий. Тому відстрочку можна втратити не лише після завершення навчання, а й через зміну статусу або умов навчання.

Бакалаврат

Відстрочка діє, якщо студент навчається на першому (бакалаврському) рівні за денною або дуальною формою і це є наступним рівнем освіти після вже здобутого.

Відстрочку втрачають, якщо:

студент завершив навчання і здобув ступінь бакалавра;

і здобув ступінь бакалавра; його відрахували ;

; він перейшов на заочну або іншу форму , яка не дає права на відстрочку;

, яка не дає права на відстрочку; він навчається повторно на тому самому або нижчому рівні освіти.

Закон визначає послідовність рівнів: бакалаврський → магістерський → третій, освітньо-науковий рівень.

Відкрийте для своєї дитини можливості "Оптіми"! 18 серпня перша й найбільша дистанційна школа України запрошує на безоплатний вебінар. Серед тем: формат навчання, освітня платформа, супровід учнів і переваги дистанційної школи.Початок о 19:00. Зареєструватися, щоб безоплатно взяти участь у вебінарі, можна за посиланням.

Магістратура

Студент магістратури має право на відстрочку, якщо навчається за денною або дуальною формою та здобуває другий, магістерський рівень після бакалаврського.

Відстрочка припиняється, якщо:

магістратуру завершено ;

; особу відраховано ;

; змінено форму навчання на таку, що не дає права на відстрочку;

людина вступила на магістратуру, але вже має магістерський рівень і фактично здобуває той самий рівень повторно.

Тобто сам факт навчання в магістратурі ще не гарантує відстрочки – важлива саме послідовність здобуття рівнів освіти.

Аспірантура

Для аспірантів діє аналогічний принцип. Право на відстрочку мають ті, хто навчається за денною або дуальною формою на третьому, освітньо-науковому рівні вищої освіти.

Відстрочку можна втратити, якщо:

аспіранта відрахували ;

; навчання завершено;

він перейшов на форму навчання, яка не передбачає відстрочки;

зник статус здобувача освіти, який є підставою для відстрочки;

з'ясувалося, що в державних реєстрах немає підтвердження законної підстави для відстрочки.

Особливо важливо: заочне навчання в аспірантурі не дає права на відстрочку за цією підставою, оскільки закон прямо називає лише денну та дуальну форми.

Що відбувається після відрахування?

Після втрати підстави відстрочка може бути скасована. Порядок № 560 прямо передбачає, що в разі втрати або зміни підстав для відстрочки раніше прийняте рішення може бути скасоване або змінене.

Так само автоматично оформлена відстрочка підлягає автоматичному скасуванню, якщо через електронну взаємодію державних реєстрів виявлено відсутність законних підстав.

Головне правило просте: відстрочка за навчанням існує доти, доки зберігається законна підстава для неї.

Для бакалавра, магістра й аспіранта це означає три ключові умови: денна або дуальна форма + наступний рівень освіти + чинний статус здобувача освіти.

Якщо хоча б одна з визначальних умов зникає – наприклад, через відрахування, завершення навчання або зміну форми навчання, – право на відстрочку може бути втрачено. Порядок її оформлення та скасування визначає постанова КМУ № 560.