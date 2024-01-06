Коли учні на Харківщині та Полтавщині повернуться на навчання після зимових канікул

У школах Харківської та Полтавської областей тривають зимові канікули. Діти при цьому пішли відпочивати неодночасно.

Перебуватимуть діти на відпочинку два або три тижні. Коли закінчаться зимові канікули у школах Харківщини та Полтавщини, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Харківщини

Зимові канікули у більшості шкіл Харківської області стартували 30 грудня 2023 року. Однак частина громад оголосила про відпочинок учнів з 23, 25, 27 та 29 грудня 2023 року.

Відпочиватимуть школярі від навчання 2 тижні.

Коли закінчаться зимові канікули у школах Полтавщини

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

У школах Полтавщини зимові канікули також розпочалися неодночасно. При цьому діти відпочивають протягом різного часового періоду.

До прикладу, у Лубенській громаді – 17 днів: з 29 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У Кременчуцькій громаді зимові канікули тривають з 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року.

У Миргородській громаді учні не вчитимуться із 30 грудня 2023 року до 14 січня 2024 року.

У Полтавській громаді школярі будуть на канікулах два тижні: з 23 грудня до 7 січня включно.