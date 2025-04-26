Коли закінчиться навчальний рік і чи буде останній дзвоник у школах Одещини

Освітній процес у школах Одещини у межах цього навчального року планують завершити 30 травня. Далі учні мають піти на літні канікули.

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак, зазначає 24 Канал. І наголосив, що це єдина дата для шкіл всієї області, як і торік.

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Коли учні на Одещині підуть на літні канікули

У червні традиційно у школах Одещини планують організувати оздоровчу кампанію, там де дозволяють безпекові умови. А також проводитимуть НМТ, індивідуальні/групові консультації з предметів тощо.

Нічого нового. У нас не було затяжних перерв в освітньому процесі, щоб надолужувати влітку. Часу для відпочинку дітям буде вдосталь,

– повідомив чиновник.

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Коли буде останній дзвоник

Лончак також повідомив, що задля безпеки учасників освітнього процесу велелюдних скупчень на свято останнього дзвоника збирати не рекомендують.

Але, безумовно, кожна школа привітає своїх випускників. Формат проведення заклади освіти обирають індивідуально, під особисту відповідальність кожного керівника, за рішенням засновників. І тільки там, де є укриття,

– уточнив він.

І додав, що протягом червня випускники дев'ятих та одинадцятих класів отримають документи про освіту. У разі будь-яких змін поінформують додатково.