Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та області

У більшості шкіл України тривають зимові канікули. Дати різняться залежно від регіону і навіть школи.

Діти при цьому відпочивають від навчання не однакову кількість днів. Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва та Київської області, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчаться зимові канікули у школах Києва 2024

Так, у школах української столиці зимові канікули стартували 23 грудня 2023 року. Діти відпочивають два тижні.

На навчання вони повернуться 8 січня 2024 року.

Зауважимо також, що учні перших класів відпочиватимуть ще протягом 19 – 25 лютого 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

У Київській області учні мають різні графіки канікул. Вони взимку не вчаться від 2 до 3 тижнів.

До прикладу, у 45 громадах зимові канікули розпочалися 25 грудня 2023 року. Ще у 24 громадах – 1 січня 2024 року. У 341 школі області канікули триватимуть 2 тижні, а у 286 – 3 тижні.