Не лише "комплімент": в українській мові є свої красиві відповідники

Коли хочемо похвалити людину, відзначити її вроду чи талант, ми робимо "комплімент". Це слово знайоме всім, але українська мова має і тут свої відповідники й може сказати це слово по-своєму.

Якими українськими відповідниками можна замінити "комплімент", розповідаємо з посиланням на пояснення музиканта та популяризатора цікавинок про українські слова Рамі Аль-Шаєра.

Комплімент – що означає слово і звідки воно походить?

Приємні слова хочеться чути кожному – і чоловікам, і жінкам, і дітям, незалежно від віку. Такі слова, що виражають похвалу чи захоплення, ми називаємо "компліментами".

Слово "комплімент" давно прижилося в українській мові. Так називають приємні, люб’язні слова, якими ми висловлюємо похвалу чи захоплення людиною.

Наприклад: "У вас чудове почуття гумору!" або "Ця сукня вам дуже пасує!"

Слово прийшло до української з французької compliment, яке спочатку означало "вітання". Згодом воно набуло значення ввічливого вислову, що передає повагу, прихильність або похвалу. Воно прижилося у багатьох мовах світу.

Тож "комплімент" – цілком правильне українське слово, і шукати йому обов’язкову заміну не потрібно.

Як можна сказати українською замість "комплімент"?

Та українська має й інші цікаві слова, на які звертає увагу популяризатор мови Рамі Аль-Шаєр. Вони близькі за настроєм, але не тотожні за значенням. Ось як їх пояснюють словники:

Милощі – прояви любові, ласки й ніжності. Наприклад, лагідні слова, якими мама заспокоює дитину.

– прояви любові, ласки й ніжності. Наприклад, лагідні слова, якими мама заспокоює дитину. Лестощі – надмірна або нещира похвала, за допомогою якої людина прагне комусь сподобатися чи отримати вигоду.

– надмірна або нещира похвала, за допомогою якої людина прагне комусь сподобатися чи отримати вигоду. Пестощі – ніжні дотики, лагідні жести, прояви турботи, вияв прихильності до когось. А також і приємні слова.

– ніжні дотики, лагідні жести, прояви турботи, вияв прихильності до когось. А також і приємні слова. Любощі – ніжні прояви любові, часто з романтичним або інтимним відтінком. Або те саме, що любов, а це не те саме, що кохання в українській мові.

Як буде "комплімент" українською мовою: дивіться відео

Дописувачам дуже сподобалася добірка, вони доповнили її коментарями про те, що деякі слова чують вперше, не знали, що можна використовувати слово і в такому значенні, та подяками.

Коментарі до відео / Скриншот

А дописувачі у коментарях доповнили список словами "поважайка", "похвала" і давнім "від бабусі" – "радиво".

Коментарі до відео / Скриншот

Є й інше слово, близьке за значенням до компліменту, – люб’язність. Вислів "обмінятися люб’язностями" часто трапляється в масмедіа, коли йдеться про офіційні зустрічі, під час яких учасники висловлюють одне одному вітання, ввічливі слова та знаки уваги.

До речі! В українській мові чимало слів французького походження, які ми щодня вживаємо, навіть не замислюючись про їхнє коріння, – парфуми, гардероб і макіяж. І навіть маємо вислів "вибачте за мою французьку", який має цікаву історію. Про його значення та походження читайте в матеріалі 24 Каналу.

Отже, ці слова справді красиві й виразні, хоч і не є точними синонімами компліменту, тому добирайте їх уважно. Але – говоріть людям приємні слова щодня!