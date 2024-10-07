Оголошено конкурсний відбір підручників НУШ: яких класів стосується та коли очікувати новинки

Міносвіти оголосило конкурсний відбір підручників для учнів 1, 2, 3 та 8 класів Нової української школи. Дізнайтесь, як проходитиме конкурс та коли очікувати підсумки.

Розпочався конкурсний відбір підручників для кількох класів, про це повідомило МОН. Відповідати за проведення конкурсного відбору призначено Український інститут розвитку освіти, пише Освіта.UA.

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Що відомо про конкурс

Терміни конкурсу визначаються залежно від класу у квітні-травні 2025 року.

До лютого-березня Українським інститутом розвитку освіти будуть розроблені та оприлюднені на власному сайті зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів.

Автори підручників, можуть надіслати комплекти конкурсних матеріалів протягом березня 2025 року. Завданням учителів НУШ буде ознайомитися з електронними версіями нових підручників.

Планується й онлайн презентації авторських концепцій підручників.

Обирати підручники будуть заклади освіти. Це відбудеться наприкінці березня – на початку квітня. На основі відбору пройде підсумовування голосування та оголошені результати на підставі сформованих рейтингів.

Остаточні імена переможців та підсумки конкурсу? буде оголошено в кінці квітня – на початку травня 2025 року.

Тож педагоги зможуть запропонувати своє бачення на викладання предметів за концепцією НУШ.

Нещодавнє опитування пролило світло на розуміння, обізнаність та підтримку реформи Нової української школи. А також на причини, що заважає її реалізації.