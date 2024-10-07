Начался конкурсный отбор учебников для нескольких классов, об этом сообщило МОН. Отвечать за проведение конкурсного отбора назначен Украинский институт развития образования, пишет Освіта.UA.

Смотрите также Планы уже и на 2025 год: в Запорожье построят еще одну подземную школу

Что известно о конкурсе

Сроки конкурса определяются в зависимости от класса в апреле-мае 2025 года.

До февраля-марта Украинским институтом развития образования будут разработаны и обнародованы на собственном сайте образцы оформления комплектов конкурсных материалов.

Авторы учебников, могут прислать комплекты конкурсных материалов в течение марта 2025 года. Задачей учителей НУШ будет ознакомиться с электронными версиями новых учебников.

Планируется и онлайн презентации авторских концепций учебников.

Выбирать учебники будут учебные заведения. Это произойдет в конце марта – в начале апреля. На основе отбора пройдет суммирование голосования и объявлены результаты на основании сформированных рейтингов.

Окончательные имена победителей и итоги конкурса будут объявлены в конце апреля – начале мая 2025 года.

Поэтому педагоги смогут предложить свое видение на преподавание предметов по концепции НУШ.

Недавний опрос пролил свет на понимание, осведомленность и поддержку реформы Новой украинской школы. А также на причины, что мешает ее реализации.