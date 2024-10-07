Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в фейсбуке. Строительство планируют в Михайловской громаде.
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В Запорожье построят еще одну подземную школу
Старт работ по строительству школы стартует уже в ближайшие дни.
Она рассчитана на 200 человек в две смены,
– уточнил чиновник.
Федоров также сообщил, что 7 подземных учебных пространств уже строят: как в Запорожье, так и в других общинах области.
Двери первой запорожской "подземной школы" планируем открыть этой осенью,
– уточнил он.
Основные работы по сооружению 8 пространств завершат в этом году, пообещал чиновник. В них смогут учиться оффлайн в две смены более 6 тысяч детей.
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Какие планы по строительству подземных школ на следующий год
На строительстве этих школ в Запорожской области не планируют останавливаться.
В 2025-м – не менее амбициозные планы: еще 5 подземных учебных пространств для более 4 тысяч учеников. По трем из них продолжается тендер, а по двум – разрабатываем проектную документацию,
– рассказал глава Запорожской ОГА.
И резюмировал: цель неизменна – дать возможность для 60 тысяч детей Запорожской области учиться в безопасных и комфортных условиях. Для этого создают экосистему "Безопасное образование офлайн".