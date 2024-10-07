Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в фейсбуке. Строительство планируют в Михайловской громаде.

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В Запорожье построят еще одну подземную школу

Старт работ по строительству школы стартует уже в ближайшие дни.

Она рассчитана на 200 человек в две смены,

– уточнил чиновник.

Федоров также сообщил, что 7 подземных учебных пространств уже строят: как в Запорожье, так и в других общинах области.

Двери первой запорожской "подземной школы" планируем открыть этой осенью,

– уточнил он.

Основные работы по сооружению 8 пространств завершат в этом году, пообещал чиновник. В них смогут учиться оффлайн в две смены более 6 тысяч детей.

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Какие планы по строительству подземных школ на следующий год

На строительстве этих школ в Запорожской области не планируют останавливаться.

В 2025-м – не менее амбициозные планы: еще 5 подземных учебных пространств для более 4 тысяч учеников. По трем из них продолжается тендер, а по двум – разрабатываем проектную документацию,

– рассказал глава Запорожской ОГА.

И резюмировал: цель неизменна – дать возможность для 60 тысяч детей Запорожской области учиться в безопасных и комфортных условиях. Для этого создают экосистему "Безопасное образование офлайн".