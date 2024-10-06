Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что в городе оффлайн не работает ни одна школа и другие учебные заведения. Однако процесс обучения не остановился и продолжается онлайн.

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Количество поступающих в вузы уменьшилось

В Херсоне школы не работают оффлайн из-за того, что в городе была недостаточно безопасная ситуация.

По состоянию на 1 сентября около 200 учебных городских заведений – не только школы, но и колледжи и университеты – были или полностью разрушены, или изуродованы россиянами во время ужасных обстрелов. Поэтому учиться в них оффлайн невозможно. Однако дети в Херсоне продолжают обучение в онлайн режиме,

– отметила журналистка.

Несмотря на то, что, например, разбит один из старых учебных заведений – 20-я школа, от которой остались только стены, ее ученики продолжают обучение. Так же работает один из символов Херсона – Морская академия, хотя ее главный корпус был уничтожен во время обстрелов россиян.

Часть херсонских учебных заведений релокирована, что же касается школ, то, по ее словам, они работают онлайн.

В этом году было меньшее количество поступающих в высшие учебные заведения. Это абсолютно логично, потому что дети, которые уже 2 – 2,5 года находятся в экзиле, ассимилируются в новых общинах и, возможно, выбирают другие университеты для обучения. Однако все наши заведения продолжают работать,

– подчеркнула она.

Очень много школ в Херсоне превратились в места, где можно разместиться в случае обстрела.

Также местные власти планируют построить комплексные помещения для того, чтобы в будущем дети имели возможность учиться оффлайн под землей в противорадиационных укрытиях.

Сейчас идет война, но даже когда она закончится нашей победой, сосед – Россия – у нас останется. Поэтому такие школы в Херсоне необходимы. В то же время это вызывает очень много дискуссий, о том, нужно ли это делать прямо сейчас,

– отметила Евгения Вирлич.

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