1 октября погибло 6 человек. Это столько, сколько в Херсоне погибло за весь сентябрь. С тех пор была проанализирована ситуация относительно того, как дальше вести себя в городе. Об этом в разговоре с 24 Каналом сказала журналистка из Херсона Евгения Вирлыч, подчеркнув, что сейчас безопасного места в областном центре нет.

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Журналистка рассказала, что дроны в Херсоне гудят целыми днями. Иногда летят по 2: разведывательный и ударный. По ее словам, после того, как один БПЛА сбросил взрывчатку, подлетает другой, чтобы это зафиксировать.

Любые строительные работы, деятельность коммунальщиков, что создает в городе определенный шум, привлекает внимание россиян с их дронами. Помимо беспилотников, они применяют все другие виды вооружения, которые есть в российской армии. Это очень страшно. На этой неделе от российских атак получили ранения люди разного возраста,

– поделилась Вирлыч.

Но, по словам журналистки из Херсона, есть и позитивные новости. На днях в микрорайоне города, приближенном к Днепру, Киндийке, восстановили электроснабжение, там со светом, водой и газоснабжением очень большие проблемы, ведь обстрелы со стороны российской армии не утихают. Однако, несмотря на такую сложную ситуацию в Херсоне, во всех микрорайонах города сегодня проживают люди.

Официально! В Херсонской ОВА сообщили, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 16 населенных пунктов области. Российские военные попали в жилые кварталы, в частности повреждены многоэтажка и 6 частных домов. Противник повредил газопровод, складское помещение, хозяйственные постройки, машину "скорой", автобус и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 – получили ранения.