1 жовтня загинуло 6 людей. Це стільки, скільки у Херсоні загинуло за увесь вересень. Відтоді була проаналізована ситуація щодо того, як далі поводитись в місті. Про це в розмові з 24 Каналом наголосила журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, підкресливши, що нині безпечного місця в обласному центрі немає.

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Журналістка розповіла, що дрони у Херсоні гудять цілими днями. Іноді летять по 2: розвідувальний і ударний. З її слів, після того, як один БпЛА скинув вибухівку, підлітає інший, щоб це зафіксувати.

Будь-які будівельні роботи, діяльність комунальників, що створює в місті певний шум, привертає увагу росіян з їхніми дронами. Окрім безпілотників, вони застосовують усі інші види озброєння, які є у російській армії. Це дуже лячно. Цього тижня від російських атак отримали поранення люди різного віку,

– поділилась Вірлич.

Але, зі слів журналістки з Херсона, є і позитивні новини. Днями в мікрорайоні міста, наближеному до Дніпра, Кіндійці, відновили електропостачання, там зі світлом, водою і газопостачанням дуже великі проблеми, адже обстріли з боку російської армії не вщухають. Однак, не дивлячись на таку складну ситуацію в Херсоні, в усіх мікрорайонах міста сьогодні проживають люди.

Офіційно! В Херсонській ОВА повідомили, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 16 населених пунктів області. Російські військові поцілили у житлові квартали, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Противник понівечив газогін, складське приміщення, господарчі споруди, автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 – отримали поранення.