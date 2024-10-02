Отмечается, что российские оккупационные войска сбросили с беспилотника взрывчатку на 17-й автобус. Этот маршрут обслуживает КП "Херсонкоммунтранссервис".

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Есть жертва

На момент обстрела в салоне было 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку. Травмы, несовместимые с жизнью, в результате сброса врагом взрывчатки с БплА получила 69-летняя женщина. Она умерла в скорой.

Последствия удара по Антоновке / Фото МВА

Напомним, что атаки на общественный транспорт в Херсоне происходит почти ежедневно.

Так, 29 сентября за день россияне дважды били по маршруткам. К счастью, тогда не было пострадавших среди пассажиров и водителей.