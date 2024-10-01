Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что ситуация в Херсоне остается сложной. Конечно, местные адаптировались к обстрелам. Но приходится быть чрезвычайно внимательными и осторожными.

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Обстрелы могут быть и до воздушной тревоги

Россия регулярно обстреливает Херсон. Поэтому местные жители уже имеют собственные наблюдения, как уберечь свою жизнь.

Прежде всего важно знать, где расположены укрытия. Всегда желательно находиться вблизи мест, где можно спрятаться. Это действительно может спасти жизнь.

К сожалению, из-за небольшого расстояния до левого берега вражеские снаряды иногда прилетают и до воздушной тревоги. Есть опасность и от российских дронов.

Оставляйте подъезды открытыми. Недавно наша подписчица писала, что ее спас подъезд. За ней буквально гнался российский дрон. Она успела забежать в подъезд и очень благодарила людей за то, что оставили его открытым,

– рассказала журналистка.

Другая рекомендация от местных – внимательно слушать и смотреть вокруг. Так возрастают шансы обнаружить вражеский дрон и спастись от него.

Рекомендации от власти – находиться возле укрытий. На сайте Херсонской городской военной администрации есть карта укрытий, которая постоянно обновляется,

– сказала Вирлич.

Обратите внимание! 3 октября Россия ударила из танка по одному из местных рынков. В результате этого погибли 6 человек. Еще 6 – получили ранения.