Утром россияне нанесли удар по рынку в центре Херсона, вызвав гибель шестерых человек и несколько ранив. Под атакой оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию.

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Боеприпас попал четко в аптеку

Как рассказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, Центральный рынок в Херсоне – это место наибольшей концентрации людей. Снаряд прилетел четко в здание аптеки, где находились люди. Рядом было защитное сооружение.

Самойленко уточнил, что сейчас известно о 7 погибших и по меньшей мере пяти раненых, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Глава ОВА Александр Прокудин лично контролирует расследование.

К слову, Россия ударила по подстанции ЗАЭС, из-за чего станция оказалась на грани блэкаута.