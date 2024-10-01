Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

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Россия ударила по Херсону

Ориентировочно в 09:03 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в Херсоне. Позже Александр Прокудин сообщил, что враг ударил по центральной части города. К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые.

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию,

– рассказал начальник ОВА.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере восьми пострадавших. По предварительной информации, россияне унесли жизни 5 человек, еще трое получили ранения. Сейчас их госпитализировали в больницу, они находятся под наблюдением врачей.

Последствия утреннего обстрела Херсона: смотрите видео