Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
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Россия ударила по Херсону
Ориентировочно в 09:03 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в Херсоне. Позже Александр Прокудин сообщил, что враг ударил по центральной части города. К сожалению, в результате обстрела есть жертвы и раненые.
Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию,
– рассказал начальник ОВА.
По его словам, по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере восьми пострадавших. По предварительной информации, россияне унесли жизни 5 человек, еще трое получили ранения. Сейчас их госпитализировали в больницу, они находятся под наблюдением врачей.
Последствия утреннего обстрела Херсона: смотрите видео
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
На днях российские военные дважды в течение дня сбросили взрывчатку с дрона на автобусы в Херсоне, повредив окна транспортных средств. Тогда в обоих инцидентах пассажиры и водители не пострадали, сообщал председатель ОВА Роман Мрочко.