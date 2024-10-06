Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що в місті офлайн не працює жодна школа та інші навчальні заклади. Проте процес навчання не зупинився і продовжується онлайн.

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Кількість вступників до вишів зменшилась

В Херсоні школи не працюють офлайн через те, що в місті була недостатня безпекова ситуація.

Станом на 1 вересня близько 200 навчальних міських закладів – не тільки школи, а й коледжі та університети – були або повністю зруйновані, або понівечені росіянами під час жахливих обстрілів. Тому навчатись в них офлайн неможливо. Однак діти в Херсоні продовжують навчання в онлайн режимі,

– наголосила журналістка.

Попри те, що, наприклад, розбитий один зі старих навчальних закладів – 20-та школа, від якої залишились лише стіни, її учні продовжують навчання. Так само працює один з символів Херсона – Морська академія, хоча її головний корпус був знищений під час обстрілів росіян.

Частина херсонських навчальних закладів релокована, що ж стосується шкіл, то, за її словами, вони працюють онлайн.

Цього року була менша кількість вступників до вищих навчальних закладів. Це абсолютно логічно, тому що діти, які вже 2 – 2,5 роки перебувають в екзилі, асимілюються в нових громадах і, можливо, обирають інші університети для навчання. Однак всі наші заклади продовжують працювати,

– підкреслила вона.

Дуже багато шкіл в Херсоні перетворились на місця, де можна розміститись в разі обстрілу.

Також місцева влада планує побудувати комплексні приміщення для того, щоб в майбутньому діти мали можливість навчатись офлайн під землею в протирадіаційних укриттях.

Зараз триває війна, але навіть коли вона закінчиться нашою перемогою, сусід – Росія – у нас залишиться. Тому такі школи в Херсоні необхідні. Водночас це викликає дуже багато дискусій, щодо того, чи потрібно це робити прямо зараз,

– зауважила Євгенія Вірлич.

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