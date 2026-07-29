На освіту і науку в Україні скерували майже 273 мільярди гривень

Освіта та наука й надалі є серед ключових сфер в Україні, які забезпечують із держбюджету необхідними коштами. У І півріччі цього року на них скерували майже 272,9 мільярда гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів України. У відомстві нагадують, що органи місцевого самоврядування повинні своєчасно та ефективно використати ці гроші.

Скільки коштів скерували на освіту

Насамперед це стосується коштів на закупівлю шкільних автобусів, модернізацію навчально-практичних майстерень і лабораторій, а також ремонт та облаштування їдалень і укриттів у закладах освіти.

Кошти скерували на:

82,3 мільярда гривень – на виплату підвищеної на 30% зарплати освітянам;

10,4 мільярда гривень – на виплату доплат за особливі умови роботи вчителям;

12,3 мільярда гривень – на здобуття вищої освіти (бюджет і гранти);

5,9 мільярда гривень – на забезпечення безоплатного харчування 1,5 мільйона учнів;

4,1 мільярда гривень – на облаштування укриттів у 131 закладі освіти, зокрема, у 113 школах, у 18 закладах дошкільної освіти;

1,3 мільярда гривень – на придбання близько 500 шкільних автобусів;

1,8 мільярда гривень – на НУШ;

0,8 мільярда гривень – на видання та придбання підручників;

0,5 мільярда гривень – на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) у школах;

0,3 мільярда гривень – на державну підтримку осіб з особливими освітніми потребами;

0,6 мільярда гривень – на модернізацію майстерень і лабораторій закладів тощо у профтехах і коледжах.



Кошти на освіту / Мінфін

Скільки коштів скерували на науку

На розвиток науки у І півріччі цьогоріч за загальним фондом держбюджету виділили майже 8 мільярда гривень. Зокрема:

4,073 мільярда гривень – на організацію та проведення пріоритетних наукових досліджень Національною академією наук та національними галузевими академіями наук;

0,485 мільярда гривень – на грантову підтримку науковців за результатами проведених Національним фондом досліджень конкурсних відборів;

1,914 мільярда гривень – на підтримку пріоритетних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок вишів;

0,314 мільярда гривень – на забезпечення вивчення навколишнього середовища Антарктичного регіону, забезпечення належних умов для проведення наукових досліджень на антарктичній станції "Академік Вернадський";

0,886 мільярда гривень – на модернізацію дослідницької інфраструктури.



Кошти на науку / Мінфін

Нагадаємо, у торік видатки на освіту та науку становили понад 410 мільярдів гривень.