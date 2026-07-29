На освіту і науку в Україні скерували майже 273 мільярди гривень
Освіта та наука й надалі є серед ключових сфер в Україні, які забезпечують із держбюджету необхідними коштами. У І півріччі цього року на них скерували майже 272,9 мільярда гривень.
Про це інформує Міністерство фінансів України. У відомстві нагадують, що органи місцевого самоврядування повинні своєчасно та ефективно використати ці гроші.
Скільки коштів скерували на освіту
Насамперед це стосується коштів на закупівлю шкільних автобусів, модернізацію навчально-практичних майстерень і лабораторій, а також ремонт та облаштування їдалень і укриттів у закладах освіти.
Кошти скерували на:
82,3 мільярда гривень – на виплату підвищеної на 30% зарплати освітянам;
10,4 мільярда гривень – на виплату доплат за особливі умови роботи вчителям;
12,3 мільярда гривень – на здобуття вищої освіти (бюджет і гранти);
5,9 мільярда гривень – на забезпечення безоплатного харчування 1,5 мільйона учнів;
4,1 мільярда гривень – на облаштування укриттів у 131 закладі освіти, зокрема, у 113 школах, у 18 закладах дошкільної освіти;
1,3 мільярда гривень – на придбання близько 500 шкільних автобусів;
1,8 мільярда гривень – на НУШ;
0,8 мільярда гривень – на видання та придбання підручників;
0,5 мільярда гривень – на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) у школах;
0,3 мільярда гривень – на державну підтримку осіб з особливими освітніми потребами;
0,6 мільярда гривень – на модернізацію майстерень і лабораторій закладів тощо у профтехах і коледжах.
Скільки коштів скерували на науку
На розвиток науки у І півріччі цьогоріч за загальним фондом держбюджету виділили майже 8 мільярда гривень. Зокрема:
4,073 мільярда гривень – на організацію та проведення пріоритетних наукових досліджень Національною академією наук та національними галузевими академіями наук;
0,485 мільярда гривень – на грантову підтримку науковців за результатами проведених Національним фондом досліджень конкурсних відборів;
1,914 мільярда гривень – на підтримку пріоритетних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок вишів;
0,314 мільярда гривень – на забезпечення вивчення навколишнього середовища Антарктичного регіону, забезпечення належних умов для проведення наукових досліджень на антарктичній станції "Академік Вернадський";
0,886 мільярда гривень – на модернізацію дослідницької інфраструктури.
Нагадаємо, у торік видатки на освіту та науку становили понад 410 мільярдів гривень.