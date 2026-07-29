Об этом сообщает Министерство финансов Украины. В ведомстве напоминают, что органы местного самоуправления должны своевременно и эффективно использовать эти средства.

Сколько средств было направлено на образование

Прежде всего это касается средств на закупку школьных автобусов, модернизацию учебно-практических мастерских и лабораторий, а также ремонт и обустройство столовых и укрытий в учебных заведениях.

Средства были направлены на:

82,3 миллиарда гривен – на выплату повышенной на 30% зарплаты работникам образования;

10,4 миллиарда гривен – на выплату доплат учителям за особые условия труда;

12,3 миллиарда гривен – на получение высшего образования (бюджет и гранты);

5,9 миллиарда гривен – на обеспечение бесплатного питания 1,5 миллиона учащихся;

4,1 миллиарда гривен – на обустройство укрытий в 131 учебном заведении, в частности, в 113 школах и 18 учреждениях дошкольного образования;

1,3 миллиарда гривен – на приобретение около 500 школьных автобусов;

1,8 миллиарда гривен – на НУШ;

0,8 миллиарда гривен – на издание и закупку учебников;

0,5 миллиарда гривен – на приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) в школах;

0,3 миллиарда гривен – на государственную поддержку лиц с особыми образовательными потребностями;

0,6 миллиарда гривен – на модернизацию мастерских и лабораторий в профессионально-технических училищах и колледжах и т. п.



Средства на образование / Минфин

Сколько средств было направлено на науку

На развитие науки в первом полугодии этого года из общего фонда госбюджета выделили почти 8 миллиардов гривен. В частности:

4,073 миллиарда гривен – на организацию и проведение приоритетных научных исследований Национальной академией наук и национальными отраслевыми академиями наук;

0,485 миллиарда гривен – на грантовую поддержку ученых по результатам конкурсных отборов, проведенных Национальным фондом исследований;

1,914 миллиарда гривен – на поддержку приоритетных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок вузов;

0,314 миллиарда гривен – на обеспечение изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечение надлежащих условий для проведения научных исследований на антарктической станции "Академик Вернадский";

0,886 миллиарда гривен – на модернизацию исследовательской инфраструктуры.



Средства на науку / Минфин

Напомним, в прошлом году расходы на образование и науку составили более 410 миллиардов гривен.