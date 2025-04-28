Федоров розповів, коли українська освіта отримала найбільше фінансування
- Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що українська освіта отримала за останні два роки найбільше фінансування за всі роки незалежності.
- І додав, що фінансування і грантові програми збільшують.
Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українська освіта отримала найбільше фінансування за всі роки незалежності. Мовиться про останні два роки.
Деталі Федоров розповів у коментарі Новини.LIVE. Віцепрем'єр також зазначив, що є бачення трансформації системи освіти.
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Як фінансують українську освіту
Федоров також розповів, що уряд приділяє темі фінансування української освіти багато уваги. Тому фінансування і грантові програми збільшують.
Він, зокрема, наголосив, що така саму ретельну увагу зараз приділяють і розвитку інновацій.
Освіта отримала за останні два роки найбільше фінансування взагалі за всі роки незалежності. І президент особисто багато стежить за прогресом у цьому напрямку, як в інноваціях, так і в освіті. Тому збільшується фінансування,
– повідомив очільник Мінцифри.
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Скільки грошей виділили на освіту у 2025 році
- На освіту й науку у Держбюджеті на 2025 рік передбачили 194,3 мільярда гривень.
- Ключовий напрям – фінансування фахової передвищої та вищої освіти. На це скерують 55,6 мільярда гривень.
- Ще 12 мільярдів гривень з бюджету спрямують на доплати вчителям: по 1000 гривень щомісяця з 1 січня та по 2000 гривень – з 1 вересня 2025 року.
- На облаштування укриттів у школах виділили 6,2 мільярда гривень. На підтримку наукових досліджень – 3,3 мільярда гривень.
- Для забезпечення харчування учнів початкових класів у бюджеті заклали 2,9 мільярда гривень, а на розвиток Нової української школи (НУШ) – 2,15 мільярда гривень.
- Закупівлю шкільних автобусів фінансуватимуть в обсязі 1,6 мільярда гривень, а на модернізацію харчоблоків витратять 960 мільйонів гривень.
- На створення навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти передбачили 540 мільйонів гривень, а на забезпечення протипожежного захисту у закладах загальної середньої освіти – 500 мільйонів гривень.