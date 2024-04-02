Кошти на шкільні укриття розподілятимуть по-новому

Міносвіти України намагається забезпечити учням повернення доступу до очної освіти. У відомстві кажуть, що від цього значно залежить якість освіти й можливості соціалізації учнів.

Тож МОН представило нові правила розподілу субвенції на облаштування безпечного освітнього середовища в закладах освіти. Адже наявність сховищ у школах – головна умова для повернення дітей у школи.

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Як МОН розподілятиме кошти на укриття у закладах освіти

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий каже, що питання повернення дітей до очного навчання є надзвичайно важливим. І додав, що вже є напрацьовані політики, які сприятимуть поверненню учнів до очного навчання.

Цьогоріч державна субвенція на будівництво і ремонт укриттів становить 2,5 мільярда гривень. Раніше кошти надходили в області, а ті визначали заклади освіти, де потрібно будувати укриття. Тепер розподіл субвенції відбуватиметься через новий інструмент — з використанням бальної системи через платформу DREAM,

– повідомив посадовець.

Громади, за його словами, самостійно подаватимуть проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог:

наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;

у закладі освіти має навчатися не менше ніж 200 дітей;

проєкт має бути завершений до кінця 2024 року;

підтверджене співфінансування від громади не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Після подання проєкту система DREAM автоматично розрахує бали відповідно до конкретних критеріїв. Більше про умови отримання субвенції та критерії оцінювання проєктів читайте за покликанням.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Міносвіти і Мінцифра спільно запроваджують комплексну освітню політику "Школа офлайн". Про що мовиться, читайте за посиланням.