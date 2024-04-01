Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. І додав, що це впливає на якість освіти, тому Міносвіти і Мінцифра спільно запроваджують комплексну освітню політику "Школа офлайн".

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В Україні сформують освітню політику "Школа офлайн"

Федоров повідомив, що до кінця цього року планують створити безпечні умови для очного навчання для 300 тисяч учнів, де це дозволятиме безпекова ситуація.

Натомість очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів про ключові кроки повернення дітей до очного навчання. І уточнив, що в Україні є громади, де школярі навчаються дистанційно, але зможуть повернутися до очного навчання. Але якщо у навчальних закладах будуть укриття і дозволятиме безпекова ситуація.

За результатами міжнародного дослідження PISA, українські школярі відстають на 1,5 року від необхідного рівня. Наше завдання – відновити доступ до якісної освіти, щоб не поглиблювати освітні втрати. А також спільно подбати про безпеку наших дітей. Маємо вже напрацьовані політики, які сприятимуть поверненню до очного навчання,

– повідомив Лісовий.

І додав, що на цей рік держава виділила 2,5 мільярда гривень субвенції на укриття для освітніх закладів. Раніше ці гроші надходили в області, які визначали заклади освіти, де потрібно їх будувати. Тепер розподіляти кошти між громадами будуть по-іншому. Громади самостійно передаватимуть пропозиції в цю систему, щоб отримати державне фінансування на укриття.