Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. І уточнив, що освітній процес не перериватимуть через повітряні тривоги.

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Як вчитимуться школярі у Запоріжжі

Відповідні рішення підтримала Рада оборони Запорізької області. Федоров повідомив, що спочатку подали пропозиції щодо відкриття 25 шкіл, однак погодили 24. Учні цих навчальних закладів з 1 квітня розпочнуть навчатися у змішаному форматі.

Посадовець також нагадав, що відповідальними за таке навчання мають бути усі учасники освітнього процесу.

Як батьки, які будуть підписувати згоду на те, що їх діти будуть навчатися безпосередньо в укриттях, звичайно ж, і керівники закладів освіти, які організовують навчання в укриттях, так і місцева і обласна влади,

– уточнив Федоров.

Він також зауважив, що спочатку розглядали відновлення такого формату у 51 школах, але вивчення різними службами залишили лише близько половини.

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