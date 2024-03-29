Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. И уточнил, что образовательный процесс не будут прерывать из-за воздушных тревог.

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Как будут учиться школьники в Запорожье

Соответствующие решения поддержал Совет обороны Запорожской области. Федоров сообщил, что сначала подали предложения по открытию 25 школ, однако согласовали 24. Ученики этих учебных заведений с 1 апреля начнут учиться в смешанном формате.

Чиновник также напомнил, что ответственными за такое обучение должны быть все участники образовательного процесса.

Как родители, которые будут подписывать согласие на то, что их дети будут учиться непосредственно в укрытиях, конечно же, и руководители учебных заведений, которые организуют обучение в укрытиях, так и местная и областная власти,

– уточнил Федоров.

Он также отметил, что сначала рассматривали восстановление такого формата в 51 школах, но изучение различными службами оставили только около половины.

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Смешанное обучение в школах Запорожья: детали