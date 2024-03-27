Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что решение приняли по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами в области. Смешанный формат обучения будет действовать в школах областного центра.
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В части школ Запорожья возвращают смешанный формат обучения
Федоров уточнил, что теперь это решение должны согласовать на заседании Совета обороны. Оно состоится в ближайшие дни.
Важно понимать: переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей,
– сообщил чиновник.
И добавил, что начнут работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.
С педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций,
– добавил глава Запорожской ОГА.
И подчеркнул, что безопасность школьников – приоритет для власти, качественное школьное образование важно для будущего всей Украины.
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В Запорожье построят подземные школы
- Ранее Иван Федоров также рассказывал, что в Запорожской области планируют построить подземные школы.
- Так ученики смогут учиться очно или в смешанном формате.
- Учебные заведения должны появиться уже к 1 сентября.
- В области при этом может появиться две-три такие школы.