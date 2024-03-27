Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що рішення ухвалили на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами в області. Змішаний формат навчання діятиме у школах обласного центру.
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У частині шкіл Запоріжжя повертають змішаний формат навчання
Федоров уточнив, що тепер це рішення мають погодити на засіданні Ради оборони. Воно відбудеться найближчими днями.
Важливо розуміти: перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків,
– повідомив посадовець.
І додав, що розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.
З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій,
– додав очільник Запорізької ОВА.
️І наголосив, що безпека школярів – пріоритет для влади, якісна шкільна освіта важлива для майбутнього всієї України
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На Запоріжжі побудують підземні школи
- Раніше Іван Федоров також розповідав, що у Запорізькій області планують побудувати підземні школи.
- Так учні зможуть вчитися очно чи у змішаному форматі.
- Навчальні заклади мають з'явитися вже до 1 вересня.
- В області при цьому може з'явитися дві-три такі школи.