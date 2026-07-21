"Ковдра" чи "одіяло": розбираємося без міфів, яке слово українське
Слова, які супроводжують нас щодня, найрідше викликають сумніви. Саме тому мало хто перевіряє, як правильно назвати те, чим ми вкриваємося щоночі.
Варто лише прислухатися до повсякденного мовлення, і одразу почуєте: "одіяло", "підодіяльник", "укрийся одіялом"... Але чи справді так говорять українською, розбираємося з посиланням на "Горох".
Не "одіяло" – як сказати українською?
Від цього атрибуту сімейного затишку дехто не відмовляється навіть влітку – затишно закутуються ввечері за переглядом фільму чи з книгою. Але у повсякденному мовленні ми можемо почути дві його назви: "одіяло" та "ковдра" – чи є котрась помилкою? Зазирнувши до словників ми зустрінемо обидва слова як синоніми, але з різним походженням.
Ковдра – це виріб із тканини з наповнювачем, яким укриваються під час сну або відпочинку. Слово "ковдра" – давнє українське запозичення через польську – kołdra, де так називали покривало для ліжка, столу, на стіну, на підлогу; вид плаща; та навіть – паперові шпалери. Воно відоме в українській вже кілька століть і зафіксоване в словниках як літературна норма
Іменник "одіяло" виник під впливом російського "одеяло", можливо – "одевать" у значенні закутуватися, укриватися і теж давно побутує в мові та словниках. А тому зустрінете його в літературі, переважно ХХ століття.
Однак, більшість сучасних мовознавців (зокрема Олександр Авраменко, Олександр Пономарів, мовні проєкти "Словотвір", "Мова – ДНК нації") рекомендують уживати слово – "ковдра" як природніший і нормативний варіант.
Втім, українці під дописами-розборами таких слів навіть вносять свої пояснення, що ковдра – це важкий, ватяний чи вовняний виріб для зимового укриття, а одіяло – щось легше, для теплішої погоди. Але для такого виробу у нас є й інші слова:
- коц,
- ліжник,
- укривало.
До речі, слово "укривало" чи "покривало" теж здавна існує в українській мові, але означає переважно декоративне покривало для ліжка чи дивана, а не ковдру для сну.
Більшість сучасних мовознавців радять надавати перевагу слову "ковдра". Так само природно звучать і похідні слова:
- ковдрочка;
- ковдровий;
- рятівна ковдра;
- підковдра (літературна назва того, що часто називають "підодіяльником").
Тож якщо прагнете говорити природною українською, замість звичного "одіяло" обирайте "ковдра", а замість "підодіяльник" – "підковдра" чи навіть – "пішва". Саме ці слова більше відповідають сучасній літературній нормі й давно закріпилися в українській мовній традиції.