Достаточно лишь прислушаться к повседневной речи, и сразу услышите: "одеяло", "пододеяльник", "укройся одеялом"... Но действительно ли так говорят на украинском языке? Разберемся со ссылкой на "Горох".

Не "одияло" – как сказать на украинском?

От этого атрибута семейного уюта некоторые не отказываются даже летом – уютно укутываются вечером за просмотром фильма или с книгой. Но в повседневной речи мы можем услышать два его названия: "одияло" и "ковдра" – является ли одно из них ошибкой? Заглянув в словари, мы найдем оба слова как синонимы, но с разным происхождением.

"Ковдра" – это изделие из ткани с наполнителем, которым укрываются во время сна или отдыха. Слово "ковдра" – древнее украинское заимствование через польский язык – kołdra, где так называли покрывало для кровати, стола, на стену, на пол; вид плаща; и даже – бумажные обои. Оно известно в украинском языке уже несколько веков и зафиксировано в словарях как литературная норма

Существительное "одияло" возникло под влиянием русского "одеяло", возможно – от "одевать" в значении укутываться, укрываться, и тоже давно употребляется в речи и словарях. Поэтому вы встретите его в литературе, преимущественно ХХ века.

Однако, большинство современных языковедов (в частности, Александр Авраменко, Александр Пономарив, языковые проекты "Словотвор", "Язык – ДНК нации") рекомендуют употреблять слово "ковдра" как более естественный и нормативный вариант.

Впрочем, украинцы под постами с разбором таких слов даже оставляют свои пояснения, что "ковдра" – это тяжелое, ватяное или шерстяное изделие для зимнего укрытия, а "одеяло" – что-то более легкое, для теплой погоды. Но для такого изделия у нас есть и другие слова:

коц,

лижник

укрывало.

Кстати, слово "укрывало" или "покрывало" тоже издавна существует в украинском языке, но означает преимущественно декоративное покрывало для кровати или дивана, а не одеяло для сна.

Большинство современных лингвистов советуют отдавать предпочтение слову "ковдра". Так же естественно звучат и производные слова:

ковдрочка ;

; ковдровий ;

; рятівна ковдра;

підковдра (литературное название того, что часто называют "пододеяльником").

Поэтому, если вы стремитесь говорить на естественном украинском языке, вместо привычного "одияло" выбирайте "ковдра", а вместо "пододиальник" – "підковдра" или даже – "пішва". Именно эти слова в большей степени соответствуют современной литературной норме и давно закрепились в украинской языковой традиции.