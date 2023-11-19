5 красивих українських слів, якими ви зачаруєте співрозмовників

В українській мові є чимало красивих слів. Значення окремих ви можете навіть не знати.

Тож Освіта 24 підкаже 5 красивих слів, які ви могли і не знати. Може вкраплювати їх у своє мовлення вже сьогодні.

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Якими красивими словами зачарувати співрозмовників

Тож пропонуємо вам таких 5 красивих питомих слів:

Герць

Цим словом найменовують двобій, поєдинок.

Блават

А це незвичне слово позначає волошку. Так, до речі, ще могли називати шовкову тканину блакитного кольору, шовк.

Ґевал

А ґевалом називали незграбну, грубу чи некультурну людину.

Кавалок

Кавалок – це шматок, частина чогось. Це слово часто любили вживати українці у повсякденному мовленні, аби додати йому експресивності. Хоча в літературній мові його майже не зустрінеш.

Свічадо

Це або дзеркало, або підвісний свічник.