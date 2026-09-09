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Освіта Саморозвиток "Краса" чи "красота": яке слово обрати українською
9 вересня, 10:55
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"Краса" чи "красота": яке слово обрати українською

Олеся Кух

Як назвати те, що тішить око, викликає захоплення, милує душу в людині, природі, музиці, словах і навіть у вчинках – краса чи красота?

Чи є в українській мові слово "красота", розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Красота" чи "краса" – як правильно українською?

9 вересня відзначають День краси. І саме сьогодні доречно згадати слово, яке часто кажуть як – "красота".

Та це слово видається русизмом. Чи це так насправді? 

Звернувшись до словників ми зустрінемо слово "красота", але з позначкою – "розмовне". І у такому вигляді, його часто використовують в художній літературі, зокрема в поезії:

  • "Погляньмо: всюди красота; Холодну землю сонце гріє". (Леонід Глібов).
  • "Ніколи так жадібно не вбирав
    Я красоту весняного одіння,
    Пісок обмілин, жовтобоке ріння,
    Брунатні лози і смарагди трав". (Микола Зеров).

Втім, якщо ми говоримо про властивість, якість гарного, прекрасного, то варто говорити – краса:

  • Краса природи.

  • Конкурс краси.

  • Яка краса!

А от щодо красивої зовнішності, то можна сказати красива /красивий, чи вродливий / вродлива та навіть – уродливий, гарний.

До речі, від "краса" утворилося чимало слів: "красивий", "красиво", "прикраса", "красуватися". Тож українська мова має власне словотвірне гніздо зі значенням краси.

В українській мові чимало фразеологізмів, де фігурує слово "краса".

  1. Набратися краси.
  2. Хоч не з красою, аби з головою.
  3. Краса до вінця, а розум до кінця.
  4. Не краса красить, а розум.
  5. Краса до вечора, а доброта навіки.

Тож 9 вересня можна говорити про красу скільки завгодно – головне помічати її навколо себе, і в першу чергу у люстерку.

Українська мова жива. Вона має літературну мову, а також розмовну та діалектизми, які і роблять її неповторною. Тому не вважайте за помилку те, що вам видалося з першого погляду росіянізмом.

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