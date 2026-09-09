Существует ли в украинском языке слово "красота"? Рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Красота" или "краса" – как правильно по-украински?
9 сентября отмечают День красоты. И именно сегодня уместно вспомнить слово, которое часто произносят как "красота".
Но это слово кажется русизмом. Так ли это на самом деле?
Обратившись к словарям, мы встретим слово "красота", но с пометкой "разговорное". И в таком виде его часто используют в художественной литературе, в частности в поэзии:
- "Погляньмо: всюди красота; Холодну землю сонце гріє". (Леонид Глибов).
- "Ніколи так жадібно не вбирав
Я красоту весняного одіння,
Пісок обмілин, жовтобоке ріння,
Брунатні лози і смарагди трав". (Николай Зеров).
Впрочем, если мы говорим о свойстве, качестве хорошего, прекрасного, то следует говорить – краса:
Краса природи.
Конкурс краси.
Яка краса!
А вот что касается красивой внешности, то можно сказать "красивая" / "красивый", "вродливий " / "вродлива" и даже – "уродливий", "гарний".
Кстати, от "краса" образовалось немало слов: "красивий", "красиво", "прикраса", "красуватися". Таким образом , в украинском языке есть собственное словообразовательное гнездо со значением красоты.
В украинском языке немало фразеологизмов, в которых фигурирует слово "краса".
- Набратися краси.
- Хоч не з красою, аби з головою.
- Краса до вінця, а розум до кінця.
- Не краса красить, а розум.
- Краса до вечора, а доброта навіки.
Поэтому 9 сентября можно говорить о красоте сколько угодно – главное замечать ее вокруг себя, и в первую очередь в зеркале.
Украинский язык жив. У него есть литературный язык, а также разговорный и диалектизмы, которые и делают его неповторимым. Поэтому не считайте ошибкой то, что вам показалось с первого взгляда русизмом.