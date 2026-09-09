Чи є в українській мові слово "красота", розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Красота" чи "краса" – як правильно українською?

9 вересня відзначають День краси. І саме сьогодні доречно згадати слово, яке часто кажуть як – "красота".

Та це слово видається русизмом. Чи це так насправді?

Звернувшись до словників ми зустрінемо слово "красота", але з позначкою – "розмовне". І у такому вигляді, його часто використовують в художній літературі, зокрема в поезії:

"Погляньмо: всюди красота; Холодну землю сонце гріє". (Леонід Глібов).

(Леонід Глібов). "Ніколи так жадібно не вбирав

Я красоту весняного одіння,

Пісок обмілин, жовтобоке ріння,

Брунатні лози і смарагди трав". (Микола Зеров).

Втім, якщо ми говоримо про властивість, якість гарного, прекрасного, то варто говорити – краса:

Краса природи.

Конкурс краси.

Яка краса!

А от щодо красивої зовнішності, то можна сказати красива /красивий, чи вродливий / вродлива та навіть – уродливий, гарний.

До речі, від "краса" утворилося чимало слів: "красивий", "красиво", "прикраса", "красуватися". Тож українська мова має власне словотвірне гніздо зі значенням краси.

В українській мові чимало фразеологізмів, де фігурує слово "краса".

Набратися краси. Хоч не з красою, аби з головою. Краса до вінця, а розум до кінця. Не краса красить, а розум. Краса до вечора, а доброта навіки.

Тож 9 вересня можна говорити про красу скільки завгодно – головне помічати її навколо себе, і в першу чергу у люстерку.

Українська мова жива. Вона має літературну мову, а також розмовну та діалектизми, які і роблять її неповторною. Тому не вважайте за помилку те, що вам видалося з першого погляду росіянізмом.