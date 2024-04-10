"Історичне призначення": Авіаційний університет очолила 34-річна депутатка Київради

Національний авіаційний університет отримав нового керівника. Обов'язки ректора тепер виконуватиме 34-річна Ксенія Семенова.

У виші називають це призначення історичним. І зазначають, що вперше призначили в.о. ректора за рекомендацією Наглядової ради ЗВО.

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НАУ очолила Ксенія Семенова

Семенова виконуватиме свої обов'язки на цій посаді з 10 квітня 2024 року. До цього вона обіймала посаду в.о. проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.

Уперше за довголітню історію українського технічного університету його очолить молода жінка, яка фокусується на сфері освіти, якісних змінах в ній, впровадженню найкращих практик ЄС та США в систему вищої освіти України,

– заявили у виші.

Зазначимо, що Наглядову раду НАУ очолює Петро Чернишов з січня 2024 року. Він зазначив, що призначення Семенової відбулося за принципом обговорення, дискусії між усіма членами Наглядової ради НАУ, прозорого голосування за кандидатуру і сприятиме потужним позитивним змінам в університеті.

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Що каже Семенова про своє призначення

Нова очільниця НАУ наголосила: вона – спадкова освітянка, яка знає, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства.

Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату,

– повідомила вона у фейсбуці.

І додала, що з кількома активними людьми пробувала щось змінювати в НАУ року з 2015 року.

В НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету. Є люди всередині, на яких не страшно опертися. Все має вийти,

– резюмувала нова ректорка вишу.