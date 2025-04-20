В Україні не святять "кулічі": як грамотно розповісти про Великдень
- В Україні Великдень також називають так: Пасха, Паска, Воскресіння Христове, але найпопулярнішою є назва Великдень.
- Українці святять великодній хліб ("паску"), писанки, крашанки.
- А як грамотно і красиво українською розповісти про це свято, детально позказуємо у нашій святковій добірці.
20 квітня українці відзначають одне із найбільших релігійних свят у році – Великдень. Дата святкування у православних і католиків цьогоріч збігається.
З цієї нагоди 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як правильно українською розповідати про це свято. Також підкаже, які ще назви має Великдень.
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Як правильно говорити українською про Великдень
У сто четвертій добірці розповімо вам, зокрема, про те, які суржикові слова треба забути, якщо розповідаєте про цей Великий день.
Що святкують українці
В Україні на позначення свята Великодня побутують ще такі назви як Пасха, Паска, Воскресіння Христове. Найпопулярнішою є все ж Великдень. А "Воскресіння Христове", до слова, – більш церковний та урочистий варіант.
Назва "Пасха" також є в українських словниках на позначення Великодня, хоча й не всі мовознавці з цим погоджуються. Можна у розмовному стилі зустріти ще назву "Паска". Однак паскою здебільшого називають великодній хліб.
Що святять українці
Зазвичай в Україні Великодній хліб називають "паскою". Також можна почути такі назви як "баба", "бабка". А от назву "куліч" не варто вживати, адже вона є російською.
Освячення великодніх кошиків / Фото Свято-Михайлівського золотоверхого собору
Перед Великоднем українці також святять писанки і крашанки. Писанки – це сирі яйця, вкриті візерунками. А крашанки – зварені, зафарбовані в один колір яйця, якими грають у великодні забави.
- Куліч – паска;
- колбаса – ковбаса;
- творог – сир;
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Також запам'ятайте такі слова, які ви можете вживати чи почути у період Великодніх свят:
- корзина – кошик;
- Чистий четверг – Чистий четвер;
- празнік – свято, празник;
- апрєль – квітень;
- воскресєніє – неділя;
- батюшка – священник;
- готовитися – готуватися;
- купляти – купувати;
- празнувати, празникувати, святкувати;
- свєча – свічка.
Тож мирного та спокійного вам Великодня, незламні українці!