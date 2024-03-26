Як правильно українською назвати "куліч"

Українці часто правильні слова можуть помилково замінити суржиком. Навіть розповідаючи про свята.

Зокрема, з уст краян можна почути неправильну назву навіть одного із найбільших символів свята Воскресіння Христового. Освіта 24 при цьому підкаже, як українською назвати головну страву великоднього столу.

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Коли у 2024 році українці святкуватимуть Великдень

2024 року святкування Великодня в Україні у різних конфесіях не припадає на одну дату.

Римо-католики відзначатимуть Воскресіння Господнє 31 березня. Натомість православні та греко-католики – 5 травня.

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Як правильно називати великодній хліб

Так, українці іноді можуть неправильно називати солодкий здобний високий білий хліб циліндричної форми, що за православним звичаєм випікають до Великодня. Зокрема, найменовують його "кулічем".

Однак треба бути дуже уважними при виборі назви для святкового хліба. Тим паче, що слово "куліч" є неукраїнським.

Українці печуть "паску" – і в жодному разі не "куліч". Останнє слово, до речі, активно поширене у мові російській.