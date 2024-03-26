Великдень вважають одним із найважливіших свят у році, тож важливо називати його правильно. Як варто найменовувати Воскресіння Господнє українською, розповідає Освіта 24.
Дивіться також Забудьте про маргаритки, іриси і піони: як правильно називати квіти українською
Як правильно українською називати Воскресіння Христове
У більшості словників української мови ви знайдете назву "Великдень", тобто "Великий день".
Натомість "Воскресіння Христове" – більш церковний варіант. До слова, цю назву зазвичай можна зустріти і в урочистому стилі та художніх творах.
При цьому українці також ставлять питання щодо того, чи правильно називати це свято Пасхою.
До прикладу, відомий український мовознавець Олександр Авраменко вказує, що у словнику української мови Бориса Грінченка немає слова "ПасХа" на позначення Великодня. І додає, що "Пасха" означає "Пейсах", "Песах". А це – іудейське свято.
Натомість літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський зазначає, що в інших словниках слово "Пасха" таки є. Це слово прописане позначення Великодня і в Академічному тлумачному словнику української мови.
Дивіться також Любіть своє: як красиво українською сказати "форсувати, прерогатива, генерація"
Чи можна свято називати "Паскою"
- В окремих областях України Великдень також можуть називати "Паскою".
- Цей варіант назви має здебільшого розмовний відтінок.
- Все ж "паскою" українці звикли називати великодній хліб.
- Тож для краще таки Воскресіння Господнє називати Пасхою або Великоднем.