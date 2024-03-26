Пасху считают одним из важнейших праздников в году, поэтому важно называть его правильно. Как стоит называть Воскресение Господне на украинском, рассказывает Образование 24.

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Как правильно на украинском называть Воскресение Христово

В большинстве словарей украинского языка вы найдете название "Великдень", то есть "Великий день".

Зато "Воскресіння Христове" (укр.) – более церковный вариант. К слову, это название обычно можно встретить и в торжественном стиле и художественных произведениях.

При этом украинцы также ставят вопрос о том, правильно ли называть этот праздник "Пасхою".

К примеру, известный украинский языковед Александр Авраменко указывает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко нет слова "ПасХа" для обозначения Пасхи. И добавляет, что "Пасха" означает "Пейсах", "Песах". А это – иудейский праздник.

Зато литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский отмечает, что в других словарях слово "Пасха" таки есть. Это слово прописано в обозначении "Великодня" и в Академическом толковом словаре украинского языка.

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Можно ли праздник называть "Паскою"