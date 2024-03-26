Пасху считают одним из важнейших праздников в году, поэтому важно называть его правильно. Как стоит называть Воскресение Господне на украинском, рассказывает Образование 24.
Смотрите также Забудьте о маргаритках, ирисы и пионы: как правильно называть цветы на украинском
Как правильно на украинском называть Воскресение Христово
В большинстве словарей украинского языка вы найдете название "Великдень", то есть "Великий день".
Зато "Воскресіння Христове" (укр.) – более церковный вариант. К слову, это название обычно можно встретить и в торжественном стиле и художественных произведениях.
При этом украинцы также ставят вопрос о том, правильно ли называть этот праздник "Пасхою".
К примеру, известный украинский языковед Александр Авраменко указывает, что в словаре украинского языка Бориса Гринченко нет слова "ПасХа" для обозначения Пасхи. И добавляет, что "Пасха" означает "Пейсах", "Песах". А это – иудейский праздник.
Зато литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский отмечает, что в других словарях слово "Пасха" таки есть. Это слово прописано в обозначении "Великодня" и в Академическом толковом словаре украинского языка.
Смотрите также Любите свое: как красиво на украинском сказать "форсувати, прерогатива, генерація"
Можно ли праздник называть "Паскою"
- В отдельных областях Украины Пасху также могут называть "Паскою".
- Этот вариант названия имеет в основном разговорный оттенок.
- Все же "пасхой" украинцы привыкли называть пасхальный хлеб.
- Поэтому для лучше таки Воскресение Господне называть "Пасхою" або "Великоднем".