Не кажіть "кульок": це слово має чимало красивих відповідників

Дуже часто з уст українців можна почути слово "кульок". Однак мовознавці не радять його вживати.

Усе тому, що воно є запозиченим з російської мови. Чи є це слово суржиковим і які має відповідники, розповідає Освіта 24.

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Як українською назвати кульок

Слово "кульок" можна знайти у словниках, але все ж варто його замінити іншими – українськими милозвучними відповідниками.

Так, мовознавці радять слова "кульок" уникати, адже воно запозичене з російської мови. При цьому рекомендують вживати такі слова і похідні від них:

пакет;

торба;

пакетик;

торбинка;

мішок;

мішечок.

Мовознавці також зазначають, що розмежування значень понять "пакет" як паперовий мішок та "кульок" є штучним.

Автори Словника питомої української мови також радять замість слова "кульок" казати мішечок, пакет, торбинка.

Зауважимо, що в Академічному тлумачному словнику ви знайдете слово "кульок". Воно є синонімом до "кулик". Останнє має кілька значень. Такі як "маленький мішечок", "болотяний птах" тощо.

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Як українською назвати "чолку"