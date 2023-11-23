Не говорите "кульок": это слово имеет немало красивых соответствий
Очень часто из уст украинцев можно услышать слово "кульок". Однако языковеды не советуют его употреблять.
Все потому, что оно заимствовано из русского языка. Является ли это слово суржиковым и какие имеет имеющим соответствия, рассказывает Образование 24.
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Как на украинском назвать кульок
Слово "кульок" можно найти в словарях, но все же стоит его заменить другими – украинскими благозвучными соответствиями.
Так, языковеды советуют слова "кульок" избегать, ведь оно заимствовано из русского языка. При этом рекомендуют употреблять следующие слова и производные от них:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Языковеды также отмечают, что разграничение значений понятий "пакет" как бумажный мешок и "кульок" искусственно.
Авторы Словаря исконно украинского языка также советуют вместо слова "кульок" говорить "мішечок, пакет, торбинка" (укр.).
Заметим, что в Академическом толковом словаре вы найдете слово "кульок". Оно является синонимом к "кулик" (укр.). Последнее имеет несколько значений. Такие, как "маленький мешочек", "болотная птица" и так далее.
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Как на украинском назвать "челку"
- Украинцы часто употребляют слово "челка".
- Но не стоит, ведь оно является суржиковым.
- Как его заменить и сказать правильно на украинском, читайте по ссылке.