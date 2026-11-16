"Курчат рахують восени": що означає фразеологізм, який може трапитися на НМТ

У завданнях НМТ трапляються фразеологізми, значення яких потрібно не лише впізнати, а й правильно витлумачити. Один із таких висловів пов'язаний із курчатами та осіннім господарським клопотом.

З'ясуймо, що він означає і як його краще передати українською з посиланням на пояснення ресурсу "Горох".

Що означає вислів "курчат рахують восени"?

В українській мові є чимало влучних висловів, які прийшли з народного побуту. Вони нагадують про давні господарські звички й водночас передають життєву мудрість. Один із таких висловів – "курчат восени рахують". Його можна зустріти серед завдань на знання фразеологізмів для НМТ.

Вислів означає, що оцінювати результати роботи, плани чи чиїсь досягнення потрібно тоді, коли справу вже завершено. Поки результат невідомий, рано радіти успіху, розраховувати на прибуток або хвалитися перемогою.

Наприклад: "Не поспішай святкувати перемогу, адже курчат рахують восени".

Звідки походить приказка?

Вислів пов'язаний із селянським господарством. Навесні кури виводили курчат, але за літо частина молодняку могла загинути через хвороби, хижаків, негоду або нестачу корму. Тому справжню кількість курчат, які вижили й виросли, господарі могли оцінити лише восени.

Звідси й переносне значення: не варто підбивати підсумки завчасно, адже обставини ще можуть змінитися.

Чи є вислів "курчат рахують восени" росіянізмом?

Тут є мовний нюанс. Російською приказка звучить "Цыплят по осени считают". Саме вислів "курчат по осені рахують" мовознавець Олександр Авраменко називає калькою з російської мови. Таку саму рекомендацію подає і словник слововживання на порталі "Горох".

Водночас у науковій літературі можна зустріти форму "Курчат восени лічать (рахують)" як український відповідник російської приказки. Тож щодо поширеного варіанта без прийменника "по" є різні мовознавчі оцінки.

Зверніть увагу! Слово "считаю" не завжди українською перекладається як "рахую". А вислів "я рахую, що..." часто вживають під впливом російського "я считаю". Докладніше – у матеріалі "Не завжди "я счітаю" – це "я рахую"".

Щоб уникнути сумнівної кальки, краще скористатися питомими українськими приказками.

Якими іншими українськими висловами можна замінити?

Олександр Авраменко та словники наводить кілька влучних відповідників:

"Що було – бачили, що буде – побачимо".

"Восени й курчата курми будуть".

"Восени й горобець багатий".

Також у словнику "Горох" можна знайти і такі вислови:

"Кажуть "гоп", як перескочать"

Не кажи "гоп" поки не перескочиш.

"Поки хвалько нахвалиться, будько добудеться".

Усі вислови застерігають від передчасної радості та самовпевненості.

Як змінюються фразеологізми?

Цікаво, що фразеологізми з плином часу трансформуються і підлаштовуються під реалії сьогодення. І ці процеси досліджуються.

У праці Ірини Глуховцевої "Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця XX – початку XXI століття" (2013) наведено кілька видозмінених варіантів приказки про курчат:

"Курчат по осені рахують, а гроші – одразу".

"Курчат по осені стріляють".

"Курчат рахують восени, тоді й нестачу списують".

Це приклади мовної гри, за допомогою якої автори публіцистичних текстів переосмислюють відомий вислів.

Цікаво знати! В українській мові є чимало приказок із назвами птахів. Наприклад, "як з гуски вода", "курчат восени рахують", "краще синиця в руках, ніж журавель у небі". Більше про значення вислову "як з гуски вода" та його антоніми читайте в матеріалі "З гуски вода": вчителька назвала антоніми до поширених фразеологізмів перед НМТ.

Який варіант знаєте Ви?