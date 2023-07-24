Квота 2 при вступі 2023: що це і хто з абітурієнтів має право на пільги

Під час вступної кампанії 2023 частина вступників має пільги і під час вступу може пред'явити не результати НМТ, а пройти співбесіду. При цьому з кожного предмета доведеться складати окремо. Українська мова та математика — обов'язкові.

А третій предмет для співбесіди доведеться обирати так само, як це було б на НМТ. За відповіді ставлять бали, переведення їх у конкурсні бали дає змогу брати участь у конкурсному відборі на спеціально виділені бюджетні місця.

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Квота 2 при вступі 2023 – хто має право

Але ця пільга може й дещо ускладнити процес, адже результати вступних співбесід враховують лише в тому університеті, де їх проходить вступник. Якщо він подавав заяви в інші заклади вищої освіти, то там співбесіди проводять заново. Такі пільги передбачили для тих, хто йде за квотою 1 або 2.

Квотою 2, зокрема, можуть скористатися:

люди з тимчасово окупованих територій (ТОТ);

ті, хто проживає на території бойових дій (на особливо небезпечній території), хто не зареєстрований як ВПО, а також ті, хто переселилися звідти після 1 січня 2023 року. Ідеться про вступників, місце проживання яких зареєстровано в таких населених пунктах.

Оскільки доїхати до пунктів проведення НМТ для них інколи неможливо або це небезпечно для життя, такі вступники мають змогу подавати заяви дистанційно. Так само проходити і співбесіду. А приїхати до ЗВО та укласти угоду мають право протягом трьох місяців.

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Як визначити, чи місто або селище належить до території бойових дій

Повний перелік таких населених пунктів наведений у наказі Мінреінтеграції "Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ". Цей документ не остаточний, він постійно оновлюється. На сьогодні це практично вся Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, Крим, окремі громади Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Зараз остання редакція – за 7 червня 2023 року.

На квоту 2 виділяють 10% місць, але не менш ніж одне місце, а в тимчасово переміщених ЗВО – 40%.

Квота 2 не означає, що вступник має проходити виключно співбесіду. Якщо в нього була змога (наприклад, виїхати на підконтрольну територію) і він склав НМТ, його результати розглядають не за загальним конкурсом, а за квотою 2 (якщо він не забув вказати це в заявах).