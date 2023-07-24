"Пільговики", які здолали серйозні випробування в житті, можуть вступати завдяки одній співбесіді. Які пільги вони мають, читайте далі.
Читайте Які пільги та квоти чинні під час вступу 2023 і хто має на них право
Хто має право на вступ за співбесідою
Право на вступ лише за співбесідою мають три категорії абітурієнтів:
- ті, хто внаслідок війни отримав інвалідність – ті, хто воював та був поранений або контужений, і ті, хто був у теробороні, у добровольчих загонах, брав участь у Революції Гідності й постраждав;
- люди з інвалідністю, які, за висновками лікарів, неспроможні відвідувати заклади освіти;
- "чорнобильці", які мають таке право відповідно до закону. Це можуть бути ліквідатори, які вирішили здобути вищу освіту, інші дорослі особи, які працювали або постійно проживали у забрудненій радіацією зоні відселення. На пільги мають право і діти людей, які померли через наслідки Чорнобильської катастрофи.
Але є спеціальності, для вступу на які не можна реєструватися на співбесіду. Для вступу на них треба проходити творчий конкурс. Зокрема, мовиться про творчі та спортивні спеціальності, які вимагають від абітурієнтів особливих здібностей.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.