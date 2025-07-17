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Освіта Саморозвиток Позбудьтесь російського "лєтєть сломя голову": українські відповідники значно колоритніші
17 липня, 15:43
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Позбудьтесь російського "лєтєть сломя голову": українські відповідники значно колоритніші

Олеся Кух
Основні тези
  • Українськими відповідниками до російського фразеологізму "лєтєть сломя голову" є "летіти стрімголов", "летіти прожогом", "летіти, наче за тобою чорт женеться".
  • Інші вирази для опису поспіху: "схопився і погнався, наче підпалили", "летіти, наче вітер", "нестися, як навіжений", "бігти, мов ошпарений", "брати ноги на плечі".
  • Додаткові схожі вислови: "аж дим іде", "аж іскри летять", "аж п’яти блищать", "мастити салом п’яти".

До будь-якої ситуації можна підібрати влучний фразеологізм. Саме такий коментар у вигляді вислову робить вас цікавим співрозмовником.

Підбираючи вислів, оберіть український. А які відповідники до відомого російського виразу "лєтєть сломя голову", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Лариси Чемерис про українську мову.

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Як же сказати українською "лєтеть сломя голову"?

Кожна мова має влучні фразеологізми для коментування чи пояснення життєвих ситуацій. Ці народні спостереження передавалися з покоління у покоління та є культурними перлинами. Однак, внаслідок певних історичних обставин, ми знаємо російськомовні вислови та не здогадуємося, що маємо свої. А українські колоритніші та унікальніші.

Крилатий і популярний вислів російський фразеологізм "лєтєть сломя голову" відомий багатьом. Його можна використати  для кількох ситуацій:

  • бігти, запізнюватися, не встигати кудись;
  • дуже швидко щось робити;
  • діяти поспіхом, не думаючи;
  • квапитися, наражаючись на ризик через поспішність.

Оскільки усі були в ситуаціях, коли кудись не встигали – то вислів дуже доречний. Але дослівного українського відповідника не існує і сказати "летіти ламаючи голову" недоречне калькування. В українських висловах ніхто голову не ламає, але має унікальні слова притаманні нашій мові:

  • летіти стрімголОв;
  • летіти прожОгом;
  • летіти, наче за тобою чорт женеться.

Український варіант до "лєтеть сломя голову": дивіться відео

Існують й інші вислови, які можна використати і для поспіху, і запізнення, і для втечі – залежить від ситуації та інтонації.

  • схопився і погнався, наче підпалили;
  • летіти, наче вітер;
  • нестися, як навіжений;
  • бігти, мов ошпарений;
  • брати ноги на плечі.

Ось вам ще добірка схожих, які можна трактувати двояко:

  • аж дим іде – діяти дуже швидко, енергійно
  • аж іскри летять – поспішати з великою силою
  • аж п’яти блищать – дуже швидко бігти
  • мастити салом п’яти – готуватися до втечі, поспішати.

Пошукавши в народних джерел можна знайти ще. Оберіть свій серед запропонованих і доповніть свою розмову. Поспішайте повільно і говоріть українською!