Позбудьтесь російського "лєтєть сломя голову": українські відповідники значно колоритніші
- Українськими відповідниками до російського фразеологізму "лєтєть сломя голову" є "летіти стрімголов", "летіти прожогом", "летіти, наче за тобою чорт женеться".
- Інші вирази для опису поспіху: "схопився і погнався, наче підпалили", "летіти, наче вітер", "нестися, як навіжений", "бігти, мов ошпарений", "брати ноги на плечі".
- Додаткові схожі вислови: "аж дим іде", "аж іскри летять", "аж п’яти блищать", "мастити салом п’яти".
До будь-якої ситуації можна підібрати влучний фразеологізм. Саме такий коментар у вигляді вислову робить вас цікавим співрозмовником.
Підбираючи вислів, оберіть український. А які відповідники до відомого російського виразу "лєтєть сломя голову", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Лариси Чемерис про українську мову.
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Як же сказати українською "лєтеть сломя голову"?
Кожна мова має влучні фразеологізми для коментування чи пояснення життєвих ситуацій. Ці народні спостереження передавалися з покоління у покоління та є культурними перлинами. Однак, внаслідок певних історичних обставин, ми знаємо російськомовні вислови та не здогадуємося, що маємо свої. А українські колоритніші та унікальніші.
Крилатий і популярний вислів російський фразеологізм "лєтєть сломя голову" відомий багатьом. Його можна використати для кількох ситуацій:
- бігти, запізнюватися, не встигати кудись;
- дуже швидко щось робити;
- діяти поспіхом, не думаючи;
- квапитися, наражаючись на ризик через поспішність.
Оскільки усі були в ситуаціях, коли кудись не встигали – то вислів дуже доречний. Але дослівного українського відповідника не існує і сказати "летіти ламаючи голову" недоречне калькування. В українських висловах ніхто голову не ламає, але має унікальні слова притаманні нашій мові:
- летіти стрімголОв;
- летіти прожОгом;
- летіти, наче за тобою чорт женеться.
Український варіант до "лєтеть сломя голову": дивіться відео
Існують й інші вислови, які можна використати і для поспіху, і запізнення, і для втечі – залежить від ситуації та інтонації.
- схопився і погнався, наче підпалили;
- летіти, наче вітер;
- нестися, як навіжений;
- бігти, мов ошпарений;
- брати ноги на плечі.
Ось вам ще добірка схожих, які можна трактувати двояко:
- аж дим іде – діяти дуже швидко, енергійно
- аж іскри летять – поспішати з великою силою
- аж п’яти блищать – дуже швидко бігти
- мастити салом п’яти – готуватися до втечі, поспішати.
Пошукавши в народних джерел можна знайти ще. Оберіть свій серед запропонованих і доповніть свою розмову. Поспішайте повільно і говоріть українською!