Гербата, бомбони і вар'яти: як колоритно описати "лимонну лихоманку" на львівському діалекті
- Українці взяли участь у виклику зі збирання віртуальних лимонів, які можна обміняти на призи.
- Як цікаво описати цей виклик і пригоди словами із львівського діалекту, розповідає 24 Канал у мовній добірці.
Цими днями українці з головою поринули у цікавий виклик – збирали лимони. Причому не справжні, а віртуальні, які можна було обміняти на цінні призи.
Долучилися до "лимонної лихоманки", звичайно, і на Галичині. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, якими цікавими словами у Львові вам опишуть усю ту лимонну затію.
Як лимони називають на Галичині?
У тридцять четвертій добірці підкажемо вам цікаві слова з місцевої ґвари, які ви можете "взяти на озброєння" під час опису участі ваших галицьких друзів у тій лимонній галабурді. Та й не тільки.
- Галабурда – авантюра;
- герба́та – чай;
- цитрини – лимони;
- зелепуги – недозрілі фрукти;
- ресторація – ресторан;
- тя́гом – постійно;
- мармуро́к – кекс;
У львівських рестораціях тепер пити каву стало вже не так модно – всі п'ють тягом гербату з цитриною і заїдають цитриновим мармурком.
- cклеп – магазин, лавка, крамниця;
- конфіту́ра – желеподібне варення;
- ґаляре́тка – желе;
Галицькі господині поскуповували в склепах всі тарелі з лимонами і роблять навіть із зелепуг цитринові конфітури і ґаляретки.
Діти просять купити їм вже не чоколядні, а лимонні бомбони і макаґіґи. А в галицьких цукернях вже придумали унікальні бухти з цитринами.
- бомбо́ни – цукерки;
- чоколядний – шоколадний;
- макаґі́ґи – солодощі;
- бухт – булочка з начинкою;
І взагалі дивно: як то ще музей цитрини не заснували і не водять туди вицєчки?
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- ва́р'ят – божевільний;
- віц – жарт, анекдот;
Та віц віцом, але деякі люди нагадували вар'ятів з тими ловами цитринів.
- га́мати – їсти;
- клапачка – рот;
- го́йно – щедро;
На черзі скоро, певно, буде нова галабурда: хто згамає десять цитрин і не скривить клапачку, буде винагороджений гойним презентом. І якщо не той, то якийсь точно буде. То чекаємо на забаву.
