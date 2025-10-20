Укр Рус
Освіта Саморозвиток Гербата, бомбони і вар'яти: як колоритно описати "лимонну лихоманку" на львівському діалекті
20 жовтня, 12:10
3

Гербата, бомбони і вар'яти: як колоритно описати "лимонну лихоманку" на львівському діалекті

Марія Волошин
Основні тези
  • Українці взяли участь у виклику зі збирання віртуальних лимонів, які можна обміняти на призи.
  • Як цікаво описати цей виклик і пригоди словами із львівського діалекту, розповідає 24 Канал у мовній добірці.

Цими днями українці з головою поринули у цікавий виклик – збирали лимони. Причому не справжні, а віртуальні, які можна було обміняти на цінні призи.

Долучилися до "лимонної лихоманки", звичайно, і на Галичині. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, якими цікавими словами у Львові вам опишуть усю ту лимонну затію.

Читайте Хотіли лимони – вивчили українську лайку: якими колоритними фразами здивував Monobank

Як лимони називають на Галичині?

У тридцять четвертій добірці підкажемо вам цікаві слова з місцевої ґвари, які ви можете "взяти на озброєння" під час опису участі ваших галицьких друзів у тій лимонній галабурді. Та й не тільки.

  • Галабурда – авантюра;
  • герба́та – чай;
  • цитрини – лимони;
  • зелепуги – недозрілі фрукти;
  • ресторація – ресторан;
  • тя́гом – постійно;
  • мармуро́к – кекс;

У львівських рестораціях тепер пити каву стало вже не так модно – всі п'ють тягом гербату з цитриною і заїдають цитриновим мармурком.

  • cклеп – магазин, лавка, крамниця;
  • конфіту́ра – желеподібне варення;
  • ґаляре́тка – желе;

Галицькі господині поскуповували в склепах всі тарелі з лимонами і роблять навіть із зелепуг цитринові конфітури і ґаляретки.

Чому у всіх українців буде посуд з лимонами: відео

Діти просять купити їм вже не чоколядні, а лимонні бомбони і макаґіґи. А в галицьких цукернях вже придумали унікальні бухти з цитринами.

  • бомбо́ни – цукерки;
  • чоколядний – шоколадний;
  • макаґі́ґи – солодощі;
  • бухт – булочка з начинкою;

І взагалі дивно: як то ще музей цитрини не заснували і не водять туди вицєчки?

  • вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
  • ва́р'ят – божевільний;
  • віц – жарт, анекдот;

Та віц віцом, але деякі люди нагадували вар'ятів з тими ловами цитринів.

Який вигляд мали деякі українці у "лимонній лихоманці": відео

@yupsee1 ДЕ МІЙ 51 лімон? #монобанк #лимон # #банк #гумор ♬ The Southern Darkness (STEM beat) - Sounds of Red Bull / BMGPM
  • га́мати – їсти;
  • клапачка – рот;
  • го́йно – щедро;

На черзі скоро, певно, буде нова галабурда: хто згамає десять цитрин і не скривить клапачку, буде винагороджений гойним презентом. І якщо не той, то якийсь точно буде. То чекаємо на забаву.

Українці чекають на новий виклик: відео

@anya_dremgirl Ну що шукаємо новий лимон???‍? #монобанк #лимон #мем #mono #fyp @monobank.ua ♬ оригінальний звук - anya_dreamgirl