Цими днями українці з головою поринули у цікавий виклик – збирали лимони. Причому не справжні, а віртуальні, які можна було обміняти на цінні призи.

Долучилися до "лимонної лихоманки", звичайно, і на Галичині. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, якими цікавими словами у Львові вам опишуть усю ту лимонну затію.

Як лимони називають на Галичині?

У тридцять четвертій добірці підкажемо вам цікаві слова з місцевої ґвари, які ви можете "взяти на озброєння" під час опису участі ваших галицьких друзів у тій лимонній галабурді. Та й не тільки.

Галабурда – авантюра;

герба́та – чай;

цитрини – лимони;

зелепуги – недозрілі фрукти;

ресторація – ресторан;

тя́гом – постійно;

мармуро́к – кекс;

У львівських рестораціях тепер пити каву стало вже не так модно – всі п'ють тягом гербату з цитриною і заїдають цитриновим мармурком.

cклеп – магазин, лавка, крамниця;

конфіту́ра – желеподібне варення;

ґаляре́тка – желе;

Галицькі господині поскуповували в склепах всі тарелі з лимонами і роблять навіть із зелепуг цитринові конфітури і ґаляретки.

Діти просять купити їм вже не чоколядні, а лимонні бомбони і макаґіґи. А в галицьких цукернях вже придумали унікальні бухти з цитринами.

бомбо́ни – цукерки;

чоколядний – шоколадний;

макаґі́ґи – солодощі;

бухт – булочка з начинкою;

І взагалі дивно: як то ще музей цитрини не заснували і не водять туди вицєчки?

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

ва́р'ят – божевільний;

віц – жарт, анекдот;

Та віц віцом, але деякі люди нагадували вар'ятів з тими ловами цитринів.

га́мати – їсти;

клапачка – рот;

го́йно – щедро;

На черзі скоро, певно, буде нова галабурда: хто згамає десять цитрин і не скривить клапачку, буде винагороджений гойним презентом. І якщо не той, то якийсь точно буде. То чекаємо на забаву.

